Fai rumore, una raccolta di fumetti contro la mascolinità tossica

Nove storie brevi, di piccoli abusi quotidiani, spesso non riconosciuti come tali, per costruire una nuova educazione ai rapporti di genere. L'antologia voluta dal collettivo Moleste è pubblicata da Il Castoro. Francesca Romana Torre: "Parla ai giovani, ma anche agli adulti. E non vuole essere divisiva". L'intervista

Far rumore, parlare, spezzare il silenzio. È con questo scopo che nel 2020 un gruppo di fumettiste italiane ha dato vita al collettivo Moleste, un gruppo nato per dar voce a quegli episodi di abusi e discriminazione di genere all’interno del mondo del fumetto nel nostro Paese. Un’iniziativa che ha recentemente battezzato il suo primo progetto su carta, Fai Rumore. Nove storie per osare (Il Castoro, 192 pagine, 16,50), un’antologia di storie brevi che hanno al centro episodi di piccoli abusi quotidiani, comunque in grado di lasciare il segno su chi li subisce. Ne abbiamo parlato con Francesca Romana Torre, autrice di una delle storie, coordinatrice del progetto e fondatrice di Moleste.

Parliamo della genesi dell’iniziativa. Quando e come nasce? Nasce circa un annetto fa, quando la casa editrice Il Castoro contatta il collettivo Moleste dicendo che ci seguiva dalla nostra nascita nel 2020 e che sarebbe stata interessata a fare un progetto con noi rivolto al loro target di lettori adolescenti. Rispetto ad altre proposte che ci proponevano di mettere su tavola e disegnare le testimonianze, cosa che non volevamo fare per questione di rispetto, loro ci proponevano un’iniziativa narrativa e artistica. E questo ci ha convinto.

Uno dei grandi meriti di Fai rumore, secondo me, è il fatto di evitare la spettacolarizzazione tipica della fiction, proponendo storie di piccoli abusi quotidiani, a volte invisibili, non riconosciuti come tali da chi li compie e talvolta nemmeno dalle vittime.

Il volume è rivolto principalmente ai giovanissimi ma è trasversale, penso abbia un linguaggio che non allontana il lettore adulto. La scelta di raccontare piccoli abusi quotidiani è importante perché innanzitutto permette di identificarsi nelle storie, cosa che è più difficile accada con le storie più estreme che, per fortuna, sono statisticamente meno frequenti. Poi volevamo indicare che questi piccoli abusi quotidiani hanno un impatto importante su chi li vive e il fatto che essere inconsapevoli è una scusante fino a un certo punto perché è il momento di capire che le nostre azioni hanno un peso. Inoltre volevamo stare lontani da una narrazione della violenza che i media fanno spesso in maniera morbosa: o è tremenda o non ne vale la pena parlarne, diventa stigma per le vittime e questo causa silenzio. La nostra antologia vuole rompere il silenzio.

La tua storia, per esempio, racconta di come queste storie non siano mai monodimensionali, di come le vittime stesse si trovino spesso sospese tra due stati d’animo diametralmente opposti, e di quanto possa essere doloroso rinunciare a una parte di sé per fare la cosa giusta.

A volte ci sono situazioni in cui il processo di guarigione dal trauma non è lineare, non si compie in una volta sola, può essere lungo. E anche il proprio ruolo dentro l’esperienza traumatica non è mai un ruolo univoco e stereotipato, non tutte si comportano allo stesso modo. La scissione che provoca uno stallo interno è difficile da risolvere, volevo rappresentare la complessità dell’essere vittima.