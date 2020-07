Cranberries, in arrivo la riedizione di “No need to Argue” con inediti

Ad oltre 25 anni di distanza dalla sua uscita, i Cranberries ( le canzoni più famose ) sono pronti a pubblicare una riedizione di “No need to Argue”, album cult del gruppo irlandese e che li ha consacrati tra i gruppi più popolari degli anni Novanta. Il disco di “Zombie” viene riproposto in una nuova versione con le tredici canzoni già presenti e l’aggiunta di demo, outtake e registrazioni dal vivo inedite. “ No Need to Argue ” è stato pubblicato nel 1994 ed è il secondo album dei Cranberries. Il grande successo arrivò anche grazie ai singoli “Zombie” e “Ode to My Family”, brani divenuti poi autentici evergreen degli anni Novanta. Lo stesso album è stato ripubblicato nel 2002 con il titolo “No Need to Argue (The Complete Sessions 1994-1995)” e presenta cinque tracce aggiuntive scelte come b-side dei singoli. La nuova versione dell’album sarà disponibile dal 18 settembre e nasce come edizione per celebrare il venticinquesimo anniversario della pubblicazione.

L’ultimo album e la scomparsa di Dolores O’Riordan

Inizialmente l’album era previsto per lo scorso anno ma l’improvvisa scomparsa della voce e leader Dolores O’Riordan (avvenuta a gennaio 2018) ha spinto gli altri componenti dei Cranberries a rimandare i lavori e di conseguenza anche l’uscita del progetto discografico. Il gruppo irlandese ha quindi pubblicato prima “All Over Now”, singolo uscito ad un anno esatto dalla scomparsa della cantante e poi l’album “In The End” che segna la fine dell’esperienza dei Cranberries. Il disco nasce dalla collaborazione tra Noel e Dolores che avevano scritto e provinato le undici canzoni finali del disco. Dopo la tragica scomparsa, il gruppo e i familiari della cantante hanno deciso di portare avanti il lavoro come omaggio a Dolores.

La tracklist di “No need to Argue”

La riedizione di “No need to Argue” è l’ennesima celebrazione del gruppo e sarà disponibile in doppio CD e doppio vinile. Ecco la tracklist dei due formati:

CD 1: 2020 Remaster + Extras

Ode To My Family I Can’t Be With You Twenty One Zombie Empty Everything I Said The Icicle Melts Disappointment Ridiculous Thoughts Dreaming My Dreams Yeats’ Grave Daffodil Lament No Need To Argue Yesterday’s Gone (MTV Unplugged) Away I Don’t Need So Cold In Ireland (They Long To Be) Close To You Zombie (A Camel’s Hump Remix by The Orb)

CD 2: Demos + Live Tracks:

Song To My Family So Cold In Ireland Empty Ridiculous Thoughts Everything I Said Yeats’ Grave Serious Away I Don’t Need Dreaming My Dreams (Live at Liverpool Royal Court) Daffodil Lament (Live at Liverpool Royal Court) The Icicle Melts (Live at Liverpool Royal Court) No Need To Argue (Live at Liverpool Royal Court) Empty Live at Liverpool Royal Court) I Can’t Be With You (Live at National Stadium, Milton Keynes) Ridiculous Thoughts (Live at National Stadium, Milton Keynes) Zombie (Live at National Stadium, Milton Keynes)

"No Need to Argue", versione doppio LP:

Lato A

Ode to My Family I Can’t Be with You Twenty One Zombie

Lato B

Empty Everything I Said The Icicle Melts Disappointment Ridiculous Thoughts

Lato C

Dreaming My Dreams Yeats’ Grave Daffodil Lament No Need to Argue

Lato D – Bonus Tracks