Virgin River, la serie tv rinnovata per l'ottava stagione

Virgin River è stata rinnovata per l'ottava stagione, il che rende questa serie televisiva la più longeva di Netflix.



La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) rilancia lo show basato sulla serie di romanzi firmati da Robyn Carr che racconta la vicenda di Mel Monroe, interpretata da Alexandra Breckenridge. Arriva la conferma dell’ottava stagione prima ancora del debutto della settima, il che sottolinea come Netflix stia scommettendo ancora sul successo di Virgin River. L’annuncio dell’ottavo capitolo, infatti, conferma la fiducia dello streamer nello show, tra i titoli più seguiti dal pubblico fin dal suo esordio.



Il rinnovo con largo anticipo non rappresenta una novità per Virgin River. Già prima dell’uscita della sesta stagione nell’ottobre 2024, la serie era stata confermata per una settima stagione. Un segnale della solidità con cui lo show, prodotto da Netflix, riesce a mantenere alto l’interesse degli spettatori. Dall’esordio nel 2019, Virgin River ha ottenuto risultati costanti in termini di visualizzazioni. La sesta stagione ha occupato la Top 10 di Netflix per quattro settimane consecutive, toccando il picco nella seconda settimana con 9,2 milioni di visualizzazioni.