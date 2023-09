Dal 7 settembre sono disponibili le nuove puntate della serie, ma attenzione: solo i primi 10 episodi, per gli ultimi due si dovrà attendere il 30 novembre. Cosa succederà a Mel e Jack? Ecco quello che sappiamo finora

Sono finalmente arrivati il 7 settembre su Netflix i nuovi episodi dell'attesissima quinta stagione di Virgin River (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Per il momento, in realtà, sono solo i primi dieci. Per le ultime due puntate speciali si dovrà invece attendere il 30 novembre. Intanto si sa già che la serie è stata rinnovata per un sesto capitolo. Ma cosa succederà a Mel e Jack? Quali saranno le conseguenze della bugia svelata da Charmaine? E Preacher e Paige hanno davvero neutralizzato la minaccia di Vince? Ecco dove eravamo rimasti e cosa sappiamo sulla nuova stagione.

Il finale di Virgin River 4 La quarta stagione della serie si è conclusa con alcune belle sorprese, ma lasciando aperte numerose questioni da risolvere. Mel ha scoperto che il bambino, anzi la bambina, che aspetta è di Jack e non del defunto marito Mark e ha ricevuto anche la proposta di matrimonio dall’uomo che ama. Intanto, entrambi hanno scoperto che i gemelli che Charmaine sta aspettando non sono figli di Jack. La donna ha rivelato ai due di aver mentito mentre è stesa a terra in preda a dolori addominali. Brady è stato finalmente scagionato ma è entrata in scena una nuova minaccia, che potrebbe colpire presto anche Mel e Jack, desiderosi di diventare genitori. Brie vuole denunciare il suo stupratore Jeb. Ricky parte per l’esercito e Cameron vuole tornare a San Diego. Intanto Mel ha rassegnato le sue dimissioni dalla clinica di Doc per dedicarsi alla sua gravidanza, consapevole che potrebbe essere a rischio. leggi anche Virgin River, si farà anche la stagione 6

Le anticipazioni sulla quinta stagione Il nuovo showrunner di Virgin River, Patrick Sean Smith, ha già chiarito che la quinta stagione riprende subito dopo il finale della quarta senza nessun salto temporale. Da questo si può intuire che le nuove puntate si concentreranno sulle conseguenze della malattia di Huntington diagnosticata a Denny, di cui al momento è al corrente solo Lizzy. Brie dovrà fare i conti con il ritorno del suo ex. Riguardo a Mel e Jack, in un’intervista la protagonista Alexandra Breckenridge ha rivelato che la stagione sarà piuttosto intensa. Nella trama ufficiale si legge: "La maternità spinge Mel a prendere una grande decisione riguardo al suo futuro presso la clinica, mentre la gravidanza inaspettatamente risveglia in lei un legame emotivo con il suo passato. Per dare ulteriori dimostrazioni a Mel, Jack affronta finalmente alcune questioni: i suoi demoni e, naturalmente, Charmaine. E mentre gli impedimenti personali di Doc e Hope mettono in discussione le loro identità, il dottore e il sindaco devono trovare conforto nella loro comunità, nella loro giovane nuova famiglia e l’uno nell’altra". leggi anche Le serie TV da vedere a settembre 2023

Il teaser della quinta stagione Dal teaser uscito a luglio, inoltre, sappiamo che ci sarà spazio per "nuove relazioni sorprendenti, una rottura scioccante, un difficile processo in tribunale, un addio straziante e un incendio che minaccia la città, e che riunirà alcune persone di Virgin River facendo a pezzi le altre". Il produttore Erin Cardillo a Tudum ha poi detto che "dalla quinta stagione possiamo aspettarci alcune delle risposte che tanto stavamo aspettando. La guarigione di Hope, la diagnosi di Doc, la situazione di Paige, la relazione tra Brie e Brady sono tutte questioni che verranno affrontate". Lo sceneggiatore Richard Keith ha invece svelato l’arrivo di nuovi personaggi, che metteranno un po’ di scompiglio negli equilibri finora costruiti. approfondimento I cuccioli più famosi delle serie Tv

Le riprese e il cast Il quinto capitolo dell’amatissima serie ha vissuto battute d’arresto e momenti in cui non era chiaro se ci sarebbe stato o meno. Le riprese sarebbero dovute cominciare a marzo 2022, ma il tutto è stato rimandato di alcuni mesi. Gli attori sono infine tornati sul set di Vancouver con la produzione il 19 luglio e le riprese sono terminate a fine novembre 2022. Riguardo al cast, dovrebbe essere certa la presenza di Alexandra Breckenridge nei panni di Melinda “Mel” Monroe e quella di Martin Henderson in quelli di Jack Sheridan. Nei nuovi episodi si dovrebbero rivedere anche i personaggi di Hope McCrea (Annette O’Toole); Vernon “Doc” Mullins (Tim Matheson); John “Preacher” Middleton (Colin Lawrence); Dan Brady (Benjamin Hollingsworth); Charmaine Roberts (Lauren Hammersley); Lizzy (Sarah Dugdale); Christopher (Chase Petriw); Connie (Nicola Cavendish); Muriel (Teryl Rothery); Brie (Zibby Allen); Denny (Kai Bradbury). Tra le new entry troviamo Kandyse McClure (Battlestar Galactica), Susan Hogan (Legends of Tomorrow) ed Elise Gatien e Paolo Maiolo di Supernatural. leggi anche Da Visitors a Hazzard, le migliori serie tv degli Anni '80