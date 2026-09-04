Arisa, la possibile scaletta del concerto a Macerata

arisa, la possibile scaletta

Nelle ultime settimane Arisa ha girato l’Italia con il suo tour estivo. Il 6 settembre la cantante farà calare il sipario sulla tournée con lo spettacolo in scena allo Sferisterio, questo l’indirizzo: piazza Nazario Sauro, 62100, Macerata. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi: da Controvento a La notte passando per Sincerità e Magica favola, quest’ultimo presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 19 giugno al concerto di Bergamo:

Portami con te

Ed era maggio

Atomi

Sincerità

Nuvole

Il tuo profumo

Arrivederci

La notte

Foto mosse

Bendetti amanti

Lonely Boy

Malafemmena

Vento tra le braccia

Non mi mancherai

Controvento

Magica favola

Meraviglioso amore mio

Amore universale

Canta ancora

Rugiada