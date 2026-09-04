Arisa, la possibile scaletta del concerto a Macerata

Sabato 14 novembre Arisa tornerà in concerto dando il via al nuovo tour dal palco del Teatro Regio di Parma. In seguito, l’artista porterà la sua musica in numerose città italiane: da Genova a Cremona passando per Torino, Firenze, Roma, Bologna, Padova e Mantova
Ultimo appuntamento con la tournée estiva di Arisa. Domenica 6 settembre l’artista (FOTO) concluderà il tour con lo spettacolo in scena allo Sferisterio di Macerata. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
arisa, la possibile scaletta
Nelle ultime settimane Arisa ha girato l’Italia con il suo tour estivo. Il 6 settembre la cantante farà calare il sipario sulla tournée con lo spettacolo in scena allo Sferisterio, questo l’indirizzo: piazza Nazario Sauro, 62100, Macerata. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi: da Controvento a La notte passando per Sincerità e Magica favola, quest’ultimo presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 19 giugno al concerto di Bergamo:
- Portami con te
- Ed era maggio
- Atomi
- Sincerità
- Nuvole
- Il tuo profumo
- Arrivederci
- La notte
- Foto mosse
- Bendetti amanti
- Lonely Boy
- Malafemmena
- Vento tra le braccia
- Non mi mancherai
- Controvento
- Magica favola
- Meraviglioso amore mio
- Amore universale
- Canta ancora
- Rugiada
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Sabato 14 novembre Arisa tornerà in concerto dando il via al nuovo tour dal palco del Teatro Regio di Parma. In seguito, l’artista porterà la sua musica in numerose città italiane: da Genova a Cremona passando per Torino, Firenze, Roma, Bologna, Padova e Mantova. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- sabato 14 novembre 2026 - PARMA · TEATRO REGIO
- martedì 17 novembre 2026 - GENOVA · POLITEAMA GENOVESE
- giovedì 19 novembre 2026 - MONTECATINI (PT) · TEATRO VERDI
- lunedì 23 novembre 2026 - LUGANO · TEATRO LAC
- mercoledì 25 novembre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- sabato 28 novembre 2026 - MILANO · TEATRO LIRICO
- lunedì 30 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- mercoledì 02 dicembre 2026 - BITRITTO (BA) · PALATOUR
- venerdì 04 dicembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- lunedì 07 dicembre 2026 - ROMA · TEATRO BRANCACCIO
- giovedì 10 dicembre 2026 - BOLOGNA · TEATRO EUROPAUDITORIUM
- sabato 12 dicembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- lunedì 14 dicembre 2026 - PADOVA · GRAN TEATRO GEOX
- mercoledì 16 dicembre 2026 - BRESCIA · TEATRO CLERICI
- venerdì 18 dicembre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
- lunedì 21 dicembre 2026 - CREMONA · TEATRO PONCHIELLI
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Dopo aver fatto ritorno sul palco del Teatro Ariston con la canzone 'Magica Favola', Arisa sarà tra i conduttori dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio a Roma. La cantante sarà affiancata da Pierpaolo Spollon e BigMama. Nel corso degli anni Arisa ha emozionato il pubblico con i suoi grandi successi: da 'La notte' a 'Controvento'