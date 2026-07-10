MobLand 2, il trailer della serie tv con Tom Hardy

Le avventure di Harry Da Souza, Tom Hardy sul piccolo schermo, riprenderanno il 18 settembre, con MobLand 2, in streaming su Paramount+. Nel primo teaser trailer anche Helen Mirren e Pierce Brosnan, gli Harrigan, alle prese coi loro nemici. Lo show sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

MobLand 2 debutterà su Paramount+ il prossimo 18 settembre. La data campeggia al termine del primo teaser trailer ufficiale dello show avviato a marzo 2025, un prodotto d'azione ideato da Ronan Bennett, da lui scritto insieme a Jez Butterworthe che vede Guy Ritchie come voce principale della produzione esecutiva.

La buona notizia per i fan della serie è il ritorno di tutti i volti principali, mostrati anche nel primo montaggio, ricco di anticipazioni sulla storia che si era conclusa con molti punti in sospeso, a partire dal destino del protagonista Tom Hardy. Che sopravvive e torna alle prese con nuovi guai.

Un trailer movimentato

"Non sono state esattamente ventiquattro ore meravigliose per me". Così esordisce Tom Hardy nelle prime immagini di MobLand 2.

Nella prima stagione avevamo lasciato il suo personaggio, Harry Da Souza, in un pozza di sangue, accoltellato, mentre il destino degli Harrigan, la famiglia per cui lavora, si faceva sempre più precario.

Il teaser trailer diffuso da Paramount+ ribalta le prospettive e lascia intuire che la famiglia di criminali londinesi si rimette in carreggiata alla grande.

Nel montaggio Pierce Brosnan (Conrad Harrigan) spara pallottole a raffica dimostrando che la sua esperienza di volto del cinema d'azione, che ha attraversato i sofisticati ed eleganti territori di James Bond, è ancora una carta chiave da giocare in uno show elettrizzante come questo.

Impugna la pistola anche Helen Mirren (Maeve Harrigan) in questa prima clip che anticipa inseguimenti, rapimenti e macchinazioni sulle note di Firestarter dei Prodigy, pietra miliare della musica britannica, perfetta per le atmosfere ritmate di una serie che corre e non dà tregua.

Il ritorno di Tom Hardy

Tom Hardy torna nei panni del protagonista di MobLand dopo le voci relative al suo abbandono al progetto circolate in primavera.

La star britannica tornerà anche per la stagione 3 sui cui il team di sceneggiatori è già al lavoro.

Nel secondo ciclo di episodi, che racconta una nuova fase dello scontro per il controllo del Nord di Londra, sono confermati i ritorni nel cast di Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan ed Emily Barber.