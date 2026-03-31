Jeffrey Epstein, in sviluppo una serie tv con Laura Dern protagonista

Come riporta Variety, Sony Pictures Television sta proponendo un progetto sull’inchiesta relativa al finanziere pedofilo. L'attrice dovrebbe interpretare Julie K. Brown, la giornalista del Miami Herald che ha riportato alla ribalta il caso e i suoi crimini

Come riporta la rivista Variety, Sony Pictures Television sta proponendo un progetto sull’inchiesta relativa a Jeffrey Epstein. La miniserie dovrebbe basarsi sul libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story di Julie K. Brown, la giornalista del Miami Herald che ha riportato alla ribalta il caso Epstein e i suoi crimini. L’attrice Laura Dern dovrebbe interpretare il ruolo di Brown. Secondo la descrizione ufficiale, la serie tv sarebbe “un resoconto esplosivo di una giornalista investigativa che svela l’accordo segreto tra Epstein e i procuratori federali. Traendo ispirazione dall’esperienza di Brown come reporter pioneristica del Miami Herald, il libro e la miniserie seguono la sua instancabile indagine durata anni, che ha identificato 80 vittime, convinto le principali sopravvissute a parlare pubblicamente e portato all’arresto di Epstein e Ghislaine Maxwell”. Sharon Hoffman (Mrs. America e House of Cards) sta adattando il libro e dovrebbe essere produttrice esecutiva e co-showrunner insieme a Eileen Myers (American Hostage e Masters of Sex). Anche Laura Dern dovrebbe essere produttrice esecutiva. Altri produttori esecutivi saranno sia Adam McKay (che ha già lavorato ai film Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, La grande scommessa, Don’t Look Up e alla serie tv Succession) e Kevin Messick tramite Hyperobject Industries, sia la stessa Julie K. Brown.

LA PRIMA SERIE TV SUL CASO EPSTEIN Se il progetto dovesse davvero diventare una serie tv, sarebbe il primo prodotto del genere sul caso Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo che per anni aveva gestito un giro di traffici sessuali che aveva coinvolto alcune delle persone più influenti al mondo. Il 2026 è il trentennale degli Epstein Files, i “fascicoli di Epstein”, cioè i documenti giudiziari, i verbali investigativi, le e-mail, le deposizioni e gli altri materiali proveniente da casi civili e penali che coinvolgono l’uomo e i suoi collaboratori (come la sua amante Ghislaine Maxwell) e le indagini delle forze dell’ordine. Sull’argomento, esistono già diversi documentari. Approfondimento Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso