Jeffrey Epstein, in sviluppo una serie tv con Laura Dern protagonista

Come riporta Variety, Sony Pictures Television sta proponendo un progetto sull’inchiesta relativa al finanziere pedofilo. L'attrice dovrebbe interpretare Julie K. Brown, la giornalista del Miami Herald che ha riportato alla ribalta il caso e i suoi crimini
Come riporta la rivista Variety, Sony Pictures Television sta proponendo un progetto sull’inchiesta relativa a Jeffrey Epstein. La miniserie dovrebbe basarsi sul libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story di Julie K. Brown, la giornalista del Miami Herald che ha riportato alla ribalta il caso Epstein e i suoi crimini. L’attrice Laura Dern dovrebbe interpretare il ruolo di Brown. Secondo la descrizione ufficiale, la serie tv sarebbe “un resoconto esplosivo di una giornalista investigativa che svela l’accordo segreto tra Epstein e i procuratori federali. Traendo ispirazione dall’esperienza di Brown come reporter pioneristica del Miami Herald, il libro e la miniserie seguono la sua instancabile indagine durata anni, che ha identificato 80 vittime, convinto le principali sopravvissute a parlare pubblicamente e portato all’arresto di Epstein e Ghislaine Maxwell”. Sharon Hoffman (Mrs. America e House of Cards) sta adattando il libro e dovrebbe essere produttrice esecutiva e co-showrunner insieme a Eileen Myers (American Hostage e Masters of Sex). Anche Laura Dern dovrebbe essere produttrice esecutiva. Altri produttori esecutivi saranno sia Adam McKay (che ha già lavorato ai film Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, La grande scommessa, Don’t Look Up e alla serie tv Succession) e Kevin Messick tramite Hyperobject Industries, sia la stessa Julie K. Brown.
LA PRIMA SERIE TV SUL CASO EPSTEIN
Se il progetto dovesse davvero diventare una serie tv, sarebbe il primo prodotto del genere sul caso Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo che per anni aveva gestito un giro di traffici sessuali che aveva coinvolto alcune delle persone più influenti al mondo. Il 2026 è il trentennale degli Epstein Files, i “fascicoli di Epstein”, cioè i documenti giudiziari, i verbali investigativi, le e-mail, le deposizioni e gli altri materiali proveniente da casi civili e penali che coinvolgono l’uomo e i suoi collaboratori (come la sua amante Ghislaine Maxwell) e le indagini delle forze dell’ordine. Sull’argomento, esistono già diversi documentari.
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LA CARRIERA DELL'ATTRICE PREMIO OSCAR LAURA DERN
Nata il 10 febbraio 1967 a Los Angeles, Laura Dern è una delle attrici più acclamate della sua generazione, sia al cinema sia in televisione. Ha ricevuto in totale tre nomination ai Premi Oscar, rispettivamente come Migliore attrice per i film Rosa Scompiglio e i suoi amanti nel 1992 e Wild nel 2015, e come Miglior attrice non protagonista per la pellicola Storia di un matrimonio nel 2020, che ha poi vinto. Ha anche vinto quattro Golden Globes, rispettivamente come Miglior attrice in una miniserie o film televisivo per Afterburn nel 1993, come Migliore attrice non protagonista in una serie per Recount nel 2009, come Migliore attrice in una serie commedia o musicale per Enlightened – La nuova me nel 2012 e come Migliore attrice non protagonista per Storia di un matrimonio nel 2020. Inoltre, ha collezionato nove candidature agli Emmy Awards, dove nel 2017 ha vinto il premio come Miglior attrice non protagonista in una miniserie per Big Little Lies – Piccole grandi bugie. Le altre nomination riguardavano invece progetti come Palm Royale, The Tale ed Enlightened – La nuova me. L’attrice ha recitato, tra gli altri film, nella saga di Jurassic Park e nei film Piccole donne (2019) e Star Wars: Gli ultimi Jedi.
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Epstein files, chi ne sta pagando le conseguenze?
Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dagli Emirati alla Norvegia. Avvocati, imprenditori, politici. Sono molti i personaggi di alto profilo che hanno dovuto dimettersi dalla loro carica o che si sono ritirati a vita privata per i rapporti che hanno avuto con il finanziere pedofilo. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' del 19 febbraio