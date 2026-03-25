Epstein Files, il Teatro Massimo nega la direzione a Frédéric Chaslin

Il Teatro Massimo di Palermo ha annullato la collaborazione professionale con il direttore d’orchestra Frédéric Chaslin a causa del coinvolgimento del suo nome nei cosiddetti "file Epstein". L’artista francese avrebbe dovuto dirigere l’opera Aida nel mese di maggio, ma il sovrintendente dell'ente lirico, Marco Betta, ha comunicato l'impossibilità di procedere con la firma del contratto a seguito di una valutazione complessiva della situazione.

La revoca dell'incarico è collegata alla presenza del nome di Chaslin nei file desecretati relativi a Jeffrey Epstein , il finanziere statunitense morto suicida in carcere nel 2019. Secondo quanto riportato, nel 2013 il direttore avrebbe suggerito a Epstein il nome di un'amica come traduttrice per una visita a Parigi. La questione era già stata sollevata dai professori d’orchestra lo scorso febbraio, quando Chaslin aveva diretto un concerto a Palermo, manifestando imbarazzo al direttore artistico Alvise Casellati.

La replica di Frédéric Chaslin

Attraverso il proprio legale, Chaslin ha precisato di non essere oggetto di alcuna indagine o denuncia penale. Il direttore ha chiarito che il suo rapporto con Epstein era limitato a una possibile attività di mecenatismo per la quale non ha mai ricevuto compensi. Chaslin ha inoltre lamentato il danno economico subito, avendo già versato circa 5.200 euro per voli e alloggio a Palermo, confidando negli impegni verbali e nella presenza del suo nome nel cartellone ufficiale della stagione.