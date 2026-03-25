Epstein Files, il Teatro Massimo nega la direzione a Frédéric Chaslin

Il Teatro palermitano ha deciso di non formalizzare il contratto con il direttore d'orchestra francese Frédéric Chaslin per la messa in scena dell'Aida, prevista per maggio. Il nome del maestro compare nei documenti legati al finanziere Jeffrey Epstein. La decisione, comunicata dal sovrintendente Marco Betta, segue i malumori espressi dai professori d'orchestra durante una precedente direzione a febbraio. Chaslin ha respinto ogni accusa, sottolineando l'assenza di indagini a suo carico
Il Teatro Massimo di Palermo ha annullato la collaborazione professionale con il direttore d’orchestra Frédéric Chaslin a causa del coinvolgimento del suo nome nei cosiddetti "file Epstein". L’artista francese avrebbe dovuto dirigere l’opera Aida nel mese di maggio, ma il sovrintendente dell'ente lirico, Marco Betta, ha comunicato l'impossibilità di procedere con la firma del contratto a seguito di una valutazione complessiva della situazione.
I motivi dell'esclusione e il caso Epstein
La revoca dell'incarico è collegata alla presenza del nome di Chaslin nei file desecretati relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto suicida in carcere nel 2019. Secondo quanto riportato, nel 2013 il direttore avrebbe suggerito a Epstein il nome di un'amica come traduttrice per una visita a Parigi. La questione era già stata sollevata dai professori d’orchestra lo scorso febbraio, quando Chaslin aveva diretto un concerto a Palermo, manifestando imbarazzo al direttore artistico Alvise Casellati.
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La replica di Frédéric Chaslin
Attraverso il proprio legale, Chaslin ha precisato di non essere oggetto di alcuna indagine o denuncia penale. Il direttore ha chiarito che il suo rapporto con Epstein era limitato a una possibile attività di mecenatismo per la quale non ha mai ricevuto compensi. Chaslin ha inoltre lamentato il danno economico subito, avendo già versato circa 5.200 euro per voli e alloggio a Palermo, confidando negli impegni verbali e nella presenza del suo nome nel cartellone ufficiale della stagione.
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Epstein files, chi ne sta pagando le conseguenze?
Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dagli Emirati alla Norvegia. Avvocati, imprenditori, politici. Sono molti i personaggi di alto profilo che hanno dovuto dimettersi dalla loro carica o che si sono ritirati a vita privata per i rapporti che hanno avuto con il finanziere pedofilo. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' del 19 febbraio