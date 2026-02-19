Friends, da McDonald’s arriva un menù dedicato alla serie tv

La famosa catena di fast food ha scelto di omaggiare la sit-com con il lancio del Friends Menu, disponibile nei ristoranti a partire dal 18 febbraio. Ogni menù include uno dei sei personaggi reinterpretato in chiave pop, trasformando le figure iconiche in piccoli oggetti da collezione. Dal 1° marzo e fino al 17 marzo, saranno distribuite anche quattro tazze da colazione in edizione limitata, ciascuna ispirata a uno dei luoghi più celebri dello show

Il fascino di Friends non risiede solo nelle gag e nelle storyline dei sei protagonisti, ma anche negli ambienti iconici che hanno fatto da sfondo alle loro vicende, dai caffè alle case di Manhattan, diventati veri e propri simboli riconoscibili in tutto il mondo.

A oltre vent’anni dal suo debutto, la serie creata da David Crane e Marta Kauffman continua a esercitare un fascino inalterato sulle generazioni. La sitcom, trasmessa originariamente tra il 1994 e il 2004, non ha perso la capacità di coinvolgere spettatori di ogni età, grazie al suo equilibrio tra ironia, dialoghi brillanti e situazioni che celebrano l’amicizia e i piccoli grandi momenti della vita quotidiana.

Friends torna protagonista tra nostalgia e cultura pop, come dimostra una campagna che ha per cuore (e, anche, a cuore) l'eredità senza tempo della sitcom americana per eccellenza. La celebre catena di fastfood McDonald’s ha scelto di omaggiare Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey e Ross con il lancio del Friends Menu, disponibile nei ristoranti a partire dal 18 febbraio 2026.

Dal 1° marzo e fino al 17 marzo, saranno distribuite anche quattro tazze da colazione in edizione limitata, ciascuna ispirata a uno dei luoghi più celebri della serie.

Le parole di Casani sottolineano come Friends continui a essere un punto di riferimento nell’immaginario collettivo, capace di unire nostalgia e modernità e di parlare tanto agli spettatori storici quanto ai nuovi fan.

Valeria Casani, Chief Marketing Officer di McDonald's, ha commentato: “Friends è una serie che ha segnato generazioni e che continua a parlare anche ai più giovani con un linguaggio universale che celebra l’amicizia, la leggerezza e i piccoli grandi momenti della vita. Con il Friends Menu abbiamo voluto rendere omaggio a questo fenomeno evergreen offrendo ai nostri clienti un’occasione per collezionare, condividere e rivivere quell’atmosfera unica che ha reso la serie TV leggendaria”.

Più che una semplice offerta gastronomica, il menù diventa un veicolo per celebrare Friends, permettendo ai fan di collezionare icone della serie e di immergersi nella cultura pop creata intorno ai sei amici di Manhattan.

Friends, storia non di una sitcom ma di un mito

Friends è una sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman e prodotta dal 1994 al 2004. La serie segue le vicende di sei amici a Manhattan: Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani. La produzione è stata curata dalla Bright/Kauffman/Crane Productions in collaborazione con Warner Bros. Television.

Kauffman e Crane iniziarono a sviluppare la sitcom sotto il titolo di Insomnia Cafe tra novembre e dicembre 1993. L’idea fu presentata a Bright e successivamente proposta alla NBC. Dopo diverse revisioni della sceneggiatura e un cambio temporaneo del titolo in Friends Like Us, la serie venne infine lanciata con il nome definitivo Friends. Trasmesse dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004, le dieci stagioni sono state girate negli studi della Warner Bros. a Burbank, California. Il finale, trasmesso il 6 maggio 2004, fu seguito da circa 52,5 milioni di spettatori, diventando il quarto series finale più visto nella storia della televisione e l’episodio più seguito del decennio.

Un cult che più cult non si può

La sitcom ha ricevuto consensi costanti durante la sua messa in onda, ottenendo tra l’altro una candidatura agli Emmy Award e vincendo il premio come miglior commedia per l’ottava stagione nel 2002. Lo show occupa il 21º posto nella classifica delle migliori serie commedia di tutti i tempi, mentre l’episodio Come due aragoste del 1997 fu inserito al 100º posto nella lista dei 100 episodi più belli della TV secondo la rivista Guide TV.

La trama di Friends si concentra sulle avventure sentimentali e professionali dei sei amici, dai primi passi di Rachel come cameriera al Central Perk alle audizioni di Joey come attore, fino alle relazioni sentimentali di Chandler, Monica, Ross e Phoebe. Ross e Rachel vivono una storia travagliata che attraversa tutte le stagioni, mentre Chandler e Monica si sposano e Phoebe trova l’amore in Mike Hannigan. Tra i personaggi ricorrenti figurano anche Carol, l’ex moglie lesbica di Ross, il loro figlio Ben, Gunther, titolare del Central Perk, e Janice, storica fidanzata di Chandler.