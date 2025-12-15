Killing Eve, il cast della serie spy story britannica. FOTO

La serie britannica ideata da Phoebe Waller-Bridge, autrice nota per Fleabag, nasce per BBC America nel 2018 ma ora è disponibile anche su Netflix. Scopriamo chi sono gli interpreti (specialmente le interpreti, dato che il cast è in gran parte femminile) di questo show che mixa thriller psicologico, spy story e humour nero. A condurre le danze sono le due talentose come Sandra Oh e Jodie Comer, capaci di padroneggiare egregiamente qualsivoglia registro, comico o drammatico che sia
A cura di Camilla Sernagiotto