Killing Eve, il cast della serie spy story britannica. FOTO

La serie britannica Killing Eve ideata da Phoebe Waller-Bridge, autrice nota per Fleabag, e prodotta da Sid Gentle Films nasce per BBC America nel 2018 ma ora è disponibile anche su Netflix. Scopriamo chi sono gli interpreti (e specialmente le interpreti, dato che il cast è in gran parte femminile) di questo show che mixa thriller psicologico, spy story e humour nero. A condurre le danze sono due attrici talentose come Sandra Oh e Jodie Comer, capaci di padroneggiare egregiamente qualsivoglia registro, comico o drammatico che sia.



