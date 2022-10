I calcoli di De Silva sono alla base di un sistema di mappatura facciale che permette di trovare la bellezza praticamente perfetta, o almeno ideale. Tra gli elementi di questa equazione matematica ci sono la larghezza del naso in relazione alla dimensione della bocca e lo spazio tra i due angoli degli occhi. Una questione di centimetri e di proporzioni in grado di decretare la bellezza più autentica. Il volto di Jodie Comer , attrice inglese di 29 anni, ha battuto quelli delle altre bellissime con una percentuale di 94,52, il risultato più vicino alle proporzioni della sezione aurea, la Divina Proporzione. Medaglia d'argento (con il 94,37%) per Zendaya , mentre la medaglia di bronzo è andata a Bella Hadid (che aveva conquistato il primo posto nel 2019) con il 94,35%. A seguire anche Beyoncé, Ariana Grande, Taylor Swift, Jourdan Dunn, Kim Kardashian, Deepika Padukone e HoYeon Jung. "Queste nuove tecniche di mappatura del computer ci consentono di svelare alcuni misteri su ciò che rende una persona fisicamente bella", ha affermato De Silva. Questa classifica, però, ha ricevuto anche numerose critiche tra chi ritiene che sia limitativo ridurre la bellezza a numeri matematici, senza tener conto di molti altri fattori importanti come fascino, sensualità e carisma.

Jodie Comer, chi è la donna più bella del mondo

Jodie Marie Comer è un'attrice britannica, particolarmente nota per il ruolo di Villanelle / Oksana Astankova nella serie televisiva Killing Eve, per la quale si è aggiudicata il BAFTA Television Award e il Premio Emmy nella sezione miglior attrice in una serie drammatica, venendo inoltre nominata due volte al Golden Globe, due al Critics Choice Television Award e una allo Screen Actors Guild Award. Nel 2021 è stata scelta come protagonista femminile del film Free Guy - Eroe per gioco ed è stata diretta da Ridley Scott in The Last Duel, film per il quale ha vinto un Critics Choice Super Award. Nel 2022 si è aggiudicata un secondo BAFTA Television Award alla migliore attrice per la sua interpretazione nel film televisivo Help.