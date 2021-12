Killing Eve, teaser e data d'uscita dell'ultima stagione: FOTO

Passione e vendetta sono i temi delle nuove puntate dello show con Sandra Oh e Jodie Comer in arrivo col nuovo anno, anticipate da un teaser decisamente rovente Condividi

Alcuni abiti, delle foto e un casco prendono fuoco nel teaser della stagione finale di “Killing Eve”, diffuso da BBC America. La nuova stagione dello show andrà in onda a partire dal 27 febbraio 2022, come indicato nella clip che, in pochi secondi, anticipa il tono dell'epilogo di una delle storie più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo negli ultimi anni.



Gli oggetti iconici bruciano nel teaser approfondimento Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO C'è finalmente una data di uscita per “Killing Eve”: la pluripremiata serie britannica ideata da Phoebe Waller-Bridge e Sally Woodward Gentle tornerà in tv negli Stati Uniti a partire dal 27 febbraio, con la prima puntata inedita disponibile una settimana prima su AMC+ e dal 28 febbraio su AMC. Pur mancando ancora diverso tempo dalla messa in onda della quarta e ultima stagione, gli appassionati dello show in onda dal 2018 possono iniziare a discutere sul materiale rilasciato in anteprima: oltre al teaser, evocativo e misterioso, sono state diffuse anche alcune foto della nuova stagione e la sinossi delle puntate inedite.

approfondimento Sandra Oh festeggia 50 anni, le foto dell'attrice Il finale sarà intricato ed epico per le protagoniste le cui strade si sono divise per permettere ad ognuna di inseguire la propria vendetta personale. Eve, interpretata dall'attrice Sandra Oh, intraprende la sua missione vendicativa dopo essere stata ostacolata da Villanelle, interpretata da Jodie Comer. Quest'ultima sta provando a riscattarsi e a cominciare una nuova vita in una comunità religiosa. C'è poi Carolyn che continua a dare la caccia ai Dodici e ai mandanti dell'azione che ha coinvolto Kenny. Alla fine, assicurano i creatori e il cast, tutto tornerà perfettamente, come provano le immagini della clip del teaser diffuso da BBC America. Un casco, una maschera da maiale, l'abito rosa di Villanelle, foto e cartoline, gli oggetti iconici delle protagoniste di questa epopea tutta al femminile bruciano in un finale che si annuncia memorabile ma, soprattutto, incandescente.

Phoebe Waller-Bridge tra i produttori della quarta stagione La quarta stagione in onda a partire dalla fine di febbraio sarà composta, secondo le anticipazioni da otto episodi di poco più di quaranta minuti ciascuno. Nel cast ricompariranno Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw, tutte protagoniste degli scatti che mostrano in anteprima alcuni frammenti della prossima stagione. Anche per quest'anno c'è stato un cambio di showrunner nella serie con Laura Neal che sostituisce Suzanne Heathcote in questo ruolo, occupato per la prima e per la seconda stagione, rispettivamente da Phoebe Waller-Bridge ed Emerald Fennell. Neal, già scrittrice di “Sex Education”, sarà anche sceneggiatrice della quarta stagione e sarà affiancata nella produzione da Waller-Bridge, Sandra Oh, l'altra creatrice Sally Woodward Gentle e da Lee Morris, Gina Mingacci e Damon Thomas.