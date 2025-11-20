Un professore, il cast della terza stagione da stasera in tv

2/10 ©Getty

Claudia Pandolfi è Anita Ferro, ex compagna di Dante e sua collega insegnante. Nella nuova stagione riceve una supplenza d’inglese al Liceo Da Vinci, ed è dunque chiamata a confrontarsi con la presenza quotidiana di Dante.

18 serie tv da vedere a novembre, da Stranger Things 5 a Call My Agent 3