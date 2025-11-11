Arriva la seconda stagione di "Palm Royale": dov'eravamo rimasti

Il 12 novembre su Apple TV+ tornano gli intrighi e le bugie dell’alta società di Palm Beach, con una puntata a settimana fino al 14 gennaio. La protagonista Maxine (Kristen Wiig) dovrà affrontare le conseguenze dell’aver rivelato i segreti di mezza città e il fatto che suo marito ha messo incinta un’altra donna. Il tutto dopo un tentato assassinio del presidente Nixon e il ferimento di Robert

Dopo un primo capitolo che ha conquistato 11 nomination agli Emmy, Palm Royale torna su Apple TV+ con una seconda stagione che promette di non risparmiarsi in quanto a bugie, intrighi, satira e outfit color pastello (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La prima puntata esce il 12 novembre, seguita da un episodio a settimana fino al 14 gennaio 2026. Ecco dov’eravamo rimasti e cosa sappiamo del ritorno di Maxine Dellacorte.

Com’era finita la prima stagione? La prima stagione di Palm Royale era terminata con il Beach Ball preso in mano da Maxine e segnato dall’indimenticabile esibizione canora in cui la protagonista - dopo aver scoperto che il marito Douglas ha messo incinta la sua amica Mitzi - ha rivelato i segreti di tutti i personaggi più in vista di Palm Beach. Nel frattempo si è anche scoperto che Norma potrebbe essere Agnes, ex compagna di stanza di collegio che in gioventù ha ucciso la vera Norma e ha preso il suo posto. E Mary, decisa ad assassinare presidente Nixon nonostante i tentativi di Linda di fermarla, ha ferito invece con un colpo di arma da fuoco Robert. Evelyn ha iniziato una relazione con Eddie dopo la morte del marito e, preoccupata per le sue finanze, è riuscita a tenere la casa ricattando Linda. Vedi anche 23 film da vedere in streaming a novembre 2025. FOTO

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione Nella seconda stagione scopriremo innanzitutto come l’alta società di Palm Beach tratterà Maxine dopo il suo crollo emotivo e la messa in piazza dei segreti di mezza città, e poi se Robert è sopravvissuto allo sparo che era diretto a Nixon. Un altro tema sarà quello di Mitzi, incinta di Douglas: resterà? E a questo proposito, che ne sarà del matrimonio di Douglas con Maxine? Incerto anche il destino di Linda, che ha ereditato tutti i soldi del padre ma è stata trovata con in mano la pistola con cui Mary ha provato a sparare a Nixon. Leggi anche “Down Cemetery Road”, arriva la serie con Emma Thompson: cosa sapere