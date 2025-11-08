Il cast di Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan per Apple TV+

Scopri i principali protagonisti di Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan per Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ambientata in un mondo dominato da un virus extraterrestre che unisce le menti umane. La serie ha esordito il 7 novembre con la presentazione dei primi due episodi, inaugurando una prima stagione composta da nove puntate. Rhea Seehorn, Karolina Wydra e Carlos Manuel Vesga guidano un cast corale tra ironia, mistero e fantascienza esistenziale