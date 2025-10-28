“Down Cemetery Road”, arriva la serie con Emma Thompson: cosa sapere

Il 29 ottobre sbarcano su Apple TV+ i primi due episodi del nuovo prodotto tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore britannico Mick Herron, autore dei libri su cui si basa anche la fortunata Slow Horses. Al centro della storia le indagini di una storica dell’arte e di una detective privata che si ritrovano coinvolte in una cospirazione dove nulla è come sembra

Dopo il grande successo di Slow Horses , Apple TV+ scommette di nuovo sui romanzi gialli dello scrittore britannico Mick Herron: il 29 ottobre sulla piattaforma arrivano i primi due episodi di Down Cemetery Road, serie crime con protagoniste Emma Thompson e Ruth Wilson (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Le puntate successive usciranno uno alla volta con cadenza settimanale.

Dopo che una casa esplode in un sobborgo di Oxford e una ragazza scompare, una sua vicina e annoiata storica dell’arte, Sarah Trafford, si convince che la giovane sia ancora viva. Così chiede aiuto alla permalosa detective privata Zoë Boehm per scoprire la verità, entrando insieme a lei in una cospirazione fatta di inganni, misteri, omicidi e persone credute morte che ricompaiono.

I produttori

Prodotta da 60Forty Films, Down Cemetery Road è scritta da Morwenna Banks (Slow Horses), che è anche produttrice esecutiva insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash di 60Forty Films, Emma Thompson e l'autore del romanzo Mick Herron. Natalie Bailey (Bay of Fires) è la regista principale della serie.

Le location

Down Cemetery Road è stato girato, fra le varie location, al campus dell'Università di Bristol, nella stazione ferroviaria di Bishops Lydeard e nel villaggio di Street, nel Somerset.