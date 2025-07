Vanina - Un vicequestore a Catania, cast della serie con Giusy Buscemi

12/12 ©Webphoto

Maurizio Marchetti interpreta Biagio Patanè, commissario in pensione di Catania. Collabora attivamente con Vanina e Carmelo. Contribuisce ancora alle indagini con la sua esperienza. Marchetti, nato a Messina il 16 ottobre 1953, è un attore e regista italiano attivo in teatro, cinema e tv. Debutta a teatro nel 1977, lavorando con grandi registi come Dario Fo e Giorgio Albertazzi. Ha recitato in serie come Il commissario Montalbano, Incastrati e Speravo de morì prima, oltre che in numerosi film tra cui La mafia uccide solo d’estate e Il Depistaggio