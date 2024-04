Giusy Buscemi, la protagonista di Vanina - Un vicequestore a Catania

Ecco cosa sapere sull'attrice ed ex modella italiana (vincitrice della 73ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2012) che interpreta il ruolo della protagonista nella miniserie tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia. Questa sera va in onda la seconda puntata alle 21.35 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Dalla laurea in lettere e filosofia alla nona stagione della serie televisiva Don Matteo in cui ha interpretato Assuntina Cecchini, ecco cosa conoscere di Giusy Buscemi