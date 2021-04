Aurora Ruffino. L'attrice è Dafne Mair, una misteriosa donna trovata in fin di vita da Francesco vicino alla miniera. Nessuno la conosce, è una donna molto affascinante che vive nel bosco insieme alla figlia Lara e custodisce un segreto.

Noi, il remake italiano di This is Us con Aurora Ruffino: iniziano le riprese