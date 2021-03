Leonardo da Vinci, realtà e finzione nella serie tv

La fiction dedicata al geniale inventore e pittore sta facendo molto discutere per le numerose licenze poetiche: ecco cosa c’è di vero e cosa c'è di falso in Leonardo

Per orientarsi meglio nella visione della serie tv, può in ogni caso tornare utile sapere cosa è del tutto inventato e cosa invece c’è di vero in Leonardo , show che ha per protagonisti Aidan Turner nei panni del personaggio principale e Matilda De Angelis nel ruolo di Caterina da Cremona.

Leonardo, cosa c’è di vero nella serie tv

Le origini



Leonardo da Vinci è effettivamente nato da una relazione illegittima tra il giovane notaio Piero da Vinci e Caterina, una donna di umili origini. In seguito alla nascita del bambino entrambi furono instradati verso matrimoni “consoni”.



L’apprendistato dal Verrocchio



Già in giovane età, Leonardo da Vinci fu effettivamente allievo presso la bottega del Verrocchio, uno degli artisti più apprezzati dell’epoca. L’artista curò davvero i lavori per la sistemazione della sfera dorata in cima alla cupola del Brunelleschi in Santa Maria del Fiore, anche se il ruolo attribuito a Leonardo in tale compito nella serie tv è probabilmente esagerato. Non c’è inoltre motivo di credere che in principio Verrocchio non apprezzasse il suo allievo Leonardo, che comincia presto a collaborare alle opere del maestro, ben prima del Battesimo di Cristo. Si può inoltre segnalare un’omissione: nessuno degli altri allievi di spicco del Verrocchio, fra i quali Botticelli, Perugino, Filippino Lippi e il Ghirlandaio, è citato nella serie.



Il processo per sodomia



Leonardo da Vinci è stato effettivamente processato assieme ad altri per sodomia, in seguito alle accuse di anonimi (e non del collega pittore Tommaso Masini). L’udienza si chiuse con un ammonimento. Queste vicende rimandano alle note teorie sulla presunta omosessualità di Leonardo, che peraltro si fondano su alcune testimonianze dell’epoca. È quindi perfettamente plausibile, anche se la questione è tutt’oggi dibattuta, che Leonardo fosse omosessuale.