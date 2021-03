Leonardo, cosa dobbiamo sapere

approfondimento

Chi è Matilda De Angelis

Il 23 marzo, in prima visione mondiale, debutta su Rai 1 “Leonardo”. La serie si compone di otto episodi (tutti girati in inglese) che andranno in onda per quattro serate. “Leonardo” racconta la vita e l'arte del genio e in particolar modo il suo talento versatile: fu pittore, architetto, scultore, scienziato, filosofo, matematico, scenografo, botanico e musicista. La serie, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, è un vero e proprio biopic che ha l'obiettivo di raccontare Leonardo da Vinci e la sua storia. Per realizzare la fiction ci sono voluti, solo per citare qualche numero, oltre 50 location, circa 3000 comparse e più 2500 costumi.

Ecco la sinossi: la storia parla del "figlio illegittimo di un notaio, Leonardo, che vive un'infanzia solitaria nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, guidato da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Con instancabile curiosità Leonardo spazia tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda e coraggiosa umanità, liberandole dalle convenzioni del tempo, guidato da un intenso desiderio di svelare i segreti del mondo che lo circonda. La serie racconta il mistero dell'uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita e originale, fatta di intrigo e passione, che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e la profondissima umanità'".