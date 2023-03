Un passo dal cielo 7, trama e cast tra new entry e conferme

Da oggi torna la serie TV targata Rai con una settima stagione che ancora una volta avrà come protagonisti gli scenari delle Dolomiti. Ma in verità la protagonista di questo nuovo capitolo sarà Giusy Buscemi alias Manuela Nappi. Ci saranno anche molti ospiti a sorpresa, da Joe Bastianich a Massimiliano Ossini. Eppure la vera prima donna rimane “lei”: la natura, come la stessa Buscemi ammette. “In realtà la protagonista è la montagna, le ho ‘ceduto’ volentieri questa responsabilità”, ha detto a Sorrisi&Canzoni

La location non cambia: come per le sei stagioni precedenti, sono sempre le Dolomiti a fare da dolcissimo scenario. “In realtà la protagonista è la montagna, le ho ‘ceduto’ volentieri questa responsabilità”, ha dichiarato Giusy Buscemi in una recente intervista su Sorrisi&Canzoni. “La natura è il grande argomento della serie e della nostra vita”, ha aggiunto Enrico Ianniello, regista di questa settima stagione (assieme a Lazlo Barbo) nonché attore. “Ed è bene ricordare che stiamo rovinando un posto bellissimo che, invece, dovremmo preservare per i nostri figli”, aggiunge.

Da oggi, giovedì 30 marzo 2023, torna la serie televisiva targata Rai Un passo dal cielo, con una settima stagione che ancora una volta avrà come protagonista i meravigliosi scenari delle Dolomiti. Ma la protagonista in effetti sarà un'altra: questa volta è Giusy Buscemi, alias Manuela Nappi.

Tra le varie indiscrezioni concesse in queste ore dalla protagonista Buscemi, c’è la seguente dichiarazione: “Porterò un punto di vista femminile sia nelle indagini sia in famiglia. Manuela Nappi e il fratello il vicequestore Vincenzo faranno un duetto carino, giocheranno a essere il poliziotto buono e quello cattivo: lui usa toni diretti, lei l’empatia. Quest’anno poi c’è questa cosa bellissima: Manuela ha imparato a usare la prossemica, ovvero grazie ai movimenti e al linguaggio del corpo capisce quello che le persone cercano di nascondere”, ha raccontato Buscemi a Sorrisi&Canzoni. Per quanto riguarda il personaggio di Manuela interpretato da Giusy Buscemi, in Un passo dal cielo 6 l’avevamo lasciata nel ruolo di semplice agente, mentre nella nuova stagione la ritroveremo ispettrice. “Manuela è tornata a Belluno dove ha fatto dei corsi di aggiornamento ed è salita di grado; ma le succede un fatto importante che le cambia profondamente la vita. Un segreto che la riporterà a San Vito di Cadore”, ha "spoilerato” l’interprete principale dello show.

È la prima volta che Manuela Nappi è protagonista assoluta

Comunque la stessa Manuela-Giusy Buscemi può essere considerata una new entry, perlomeno una new entry come protagonista: l'attrice - ex modella italiana, vincitrice di 73ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2012 - è apparsa nel 2015 nella terza stagione di Un passo dal cielo, quando il protagonista era Terence Hill alias Pietro Thiene, comandante di stazione del Corpo forestale di San Candido, in Alto Adige.

Dalla quarta stagione il nuovo comandante è Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, che però dalla sesta stagione si trasferisce a San Vito di Cadore, in Veneto. Ai due comandanti si affianca il commissario di polizia napoletano Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello, con il quale collaborano prima Pietro e poi Francesco.

È da questa settima stagione che la nuova protagonista è Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi, quindi in questo senso ci permettiamo di parlarne come una “new entry”.



Del cast storico rimane Enrico Iannello (stavolta non solo attore ma anche regista)

Per quanto riguarda il cast “storico”, quello che c’è fin dall'alba dello show, Enrico Iannello è ancora presente, e questa volta non soltanto in veste di attore ma anche come regista.

Iannello interpreta come sempre Vincenzo Nappi, il commissario, che dovrà confrontarsi con Manuela. La quale, se i cognomi ancora non vi hanno detto niente, è proprio sua sorella. “Il loro rapporto di lavoro e familiare evolverà nel corso delle puntate”, ha spiegato Enrico Iannello. “Il rapporto di fratellanza tra Vincenzo e Manuela è il cuore e il motore della serie, siamo come poliziotto buono e poliziotto cattivo. Si parlerà tanto di ambiente perché vedremo la natura minacciata, il compito dei protagonisti è di preservare il mistero e la bellezza di ciò che li circonda. Manuela ha un segreto che la lega al personaggio di Gregorio Masiero e sua moglie, ma è cresciuta e ha uno sguardo empatico verso ciò che la circonda, indagini comprese”, conclude il regista e attore Iannello.