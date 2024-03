1/8 ©Getty

Giusy Buscemi è Vanina nell'omonima miniserie, in onda su Canale 5 da mercoledì 27 marzo. Quando aveva 14 anni, suo padre morì davanti ai suoi occhi per mano di un commando mafioso. Per onorare la memoria del genitore, e per fare giustizia, Vanina entra in Polizia. Quando è sul punto di catturare gli assassini del papà, l'amore per Paolo (di professione magistrato) le scombina tutti i piani. E lei sceglie di lasciare Palermo, per rifugiarsi a Catania

VIDEO Giusy Buscemi, chi è l'attrice