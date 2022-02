Giusy Buscemi annuncia di essere incinta

La conosciamo come Lucia Ferrari, la psicologa nella serie tv Doc 2 - Nelle tue mani e come Miss Italia 2012. Giusy Buscemi si sta facendo sempre più spazio come giovane attrice e volto delle fiction televisive. Classe 1993, Ospite a Verissimo ha annunciato nel salotto di Silvia Toffanin di aspettare il terzo figlio dal regista e compagno Jan Michelini. “Diciamolo pure, so che qui si danno belle notizie. Sono incinta di nuovo, stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate” ha svelato con gioia la giovane attrice.

L’annuncio della gravidanza di Giusy Buscemi a Verissimo

È così con semplicità, visibile gioia e un sorriso che Giusy Buscemi ha annunciato di essere in dolce attesa. “Sarà un maschio” ha continuato l’attrice “Sono tanto felice, è arrivato un po’ a sorpresa. Come tutte le cose che mi sono successe nella vita, bisogna saperle accogliere. Ognuno di noi nasce con una vocazione”. Durante l’intervista infatti Giusy ha spiegato di aver sempre desiderato di diventare mamma molto giovane, con un atteggiamento un po’ controcorrente: “Quando sono diventata mamma, tante delle mie amiche mi hanno presa un po’ per matta. Credo che derivi anche da una consapevolezza. Posticipare la scelta di diventare mamma è comunque una scelta”.

Giusy Buscemi e Jan Michelini, la storia d’amore

Scelta, quella di diventare mamma giovane resa possibile anche dall’aver trovato nel marito Jan Michelini un compagno di vita e crescita condivisa. Nessun colpo di fulmine, ma un legame nato nel tempo come racconta l’attrice a Silvia Toffanin: "Io e Jan ci siamo visti la prima volta a un evento di beneficenza, dove però non è stato proprio un colpo di fulmine. Avevamo entrambi dei pregiudizi sull'altro. Io ero appena arrivata a Roma, pensavo solo alla carriera, a come crescere professionalmente. L'idea di avere una famiglia era proprio lontana da me. Allo stesso modo, lui mi vedeva come una ragazza ancora alle prime armi. Però, poi, ci siamo rivisti su un set per caso”. È proprio sul set della serie tv Don Matteo che la coppia si ritrova e non si lascia più: “Da lì è scoppiato tutto. È nato l'amore". La coppia non attende molto per decidere di convolare a nozze e mettere su famiglia: "La proposta di matrimonio è arrivata nella maniera più semplice possibile. Io lo aiuto a lavare i piatti prima di tornare a casa, perché non vivevamo ancora insieme. Vado in salone e lo ritrovo in ginocchio. Pensavo mi stesse prendendo in giro. Era in ginocchio al centro della stanza senza anello, mi disse: ‘Mi vuoi sposare il 13 maggio? È stato uno dei momenti più belli della mia vita”. La coppia si sposa nel maggio 2017, nel 2018 nasce Caterina Maria e nel 2019 arriva Pietro Maria.

Giusy Buscemi, chi è la giovane attrice

Nonostante la giovane età, Giusy Buscemi è già attrice nota al pubblico delle fiction televisive. Nata a Mazara del Vallo nel 1993, Giuseppina Buscemi avvia la sua carriera grazie alla partecipazione a Miss Italia nel 2012, dove si guadagna il primo posto. Ha esordito al cinema nel film Baci Salati, mentre nel 2014 prende parte alla stagione 9 di Don Matteo nel ruolo di Assuntina Cecchini. È poi apparsa in Un passo dal cielo, La dama velata e Il giovane Montalbano, mentre tra il 2015 e il 2016 gira la miniserie C’era una volta Studio Uno. Nel film Smetto quando voglio interpreta una giornalista freelance, mentre nella serie Doc 2 è Lucia Ferrari, psicologa specializzata in eventi post traumatici da Covid.