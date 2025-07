Delitti in Paradiso, stasera l'ultima puntata: dove è stato girato

1/15 ©Webphoto

Gran finale per la quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso. L’episodio andrà in onda in prima visione assoluta giovedì 10 luglio, alle 21.20, su Rai 2. Delitti in Paradiso è una serie televisiva franco-britannica girata a Guadalupa. La location principale è il comune di Deshaies, che rappresenta la fittizia isola di Saint Marie e la cittadina di Honoré. Qui vengono ambientate tutte le vicende poliziesche. Il set immerso nei Caraibi contribuisce all’atmosfera unica della serie



