Ritorno in paradiso, cosa sapere sullo spin-off di Delitti in paradiso

Risolto il caso, quando è pronta a ripartire, scopre che il suo rientro a Londra è ancora in stand-by. Costretta a restare in Australia, si ritrova costretta in un rapporto difficile col patologo forense Glenn Strong (Tai Hara) e il sergente maggiore Philomena Strong (Catherine McClements).

In forze nella polizia di Londra, McKenzie torna nella sua città natale dopo essere stata sottoposta a riposo forzato: scoperta a manipolare le prove di un'indagine, è infatti stata sospesa fino a nuovo ordine. Così, torna in Australia per sistemare la casa della madre. Le cose si complicano quando l'agente immobiliare Stuart Grainger viene trovato morto. Suo malgrado, la donna si ritrova coinvolta nelle indagini e costretta a riprendere i rapporti coi vecchi colleghi .

Mentre Delitti in paradiso era ambientata ai Caraibi, Ritono in paradiso ha per sfondo l'Australia di Dolphin Cove. La protagonista non è dunque più l’ispettore Mervin Wilson, ma Mackenzie Clarke , che ha il volto di Anna Samson .

Debutta mercoledì 8 gennaio, in prima tv su Rai 2, Ritorno in paradiso. La serie tv, già trasmessa in Australia e nel Regno Unito, è lo spin-off di Delitti in paradiso.

Il cast

La protagonista di Ritorno in paradiso è Anna Samson, attrice australiana di cinema e teatro, nata in Gran Bretagna. Laureata al Victorian College of the Arts, è apparsa in numerose produzioni teatrali, prima di fare il suo debutto televisivo nella miniserie del 2012 Conspiracy 365, per poi recitare in serie TV drammatiche come Jack Irish e Winners & Losers. Nel 2016, ha debuttato anche al cinema in Crime & Punishment. Dal 2021 al 2022, ha interpretato Mia Anderson nella soap opera Home and Away.

Il forense Glenn Strong ha il volto di Tai Hara, meglio noto per il ruolo di Andy Barrett in Home and Away, mentre il sergente maggiore Philomena Strong è interpretato da Catherine McClements, famosa per i suoi ruoli in Water Rats e Tangle.

Il detective Colin Cartwright è interpretato da Lloyd Griffith, mentre Reggie Rocco (volontaria che collabora con la stazione di polizia) è interpretata da Celia Ireland. Ci sono poi Aaron L. McGrath nei panni dell’agente Felix Wilkinson, e Andrea Demetriades in quelli di Daisy Dixon, fidanzata di Glenn.

Completa il cast il detective Jack Mooney, il capo di Mackenzie a Londra e di Delitti in Paradiso dalla sesta alla nona stagione, interpretato da Ardal O’Hanlon.