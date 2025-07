Celeste, cosa sapere sulla serie spagnola premiata all'IGS Festival

Celeste ha collezionato importanti riconoscimenti. Carmen Machi ha ricevuto una candidatura come Miglior attrice in una serie ai 30th Forqué Awards (2024), mentre Clara Sans è stata nominata come Miglior attrice non protagonista in una serie TV ai 33rd Actors and Actresses Union Awards (2025).

La consacrazione è arrivata con la vittoria nella categoria Miglior serie nella sezione International Panorama del Series Mania 2025, dove Carmen Machi ha conquistato anche il premio come Miglior attrice nella stessa sezione.



Con una miscela riuscita di ironia, tensione e satira sociale, Celeste conferma il momento d’oro della serialità spagnola e si impone come un esempio originale e riuscito di commedia intelligente applicata a un contesto in apparenza arido come quello fiscale.