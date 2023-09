Mare Fuori 4, quando esce la nuova stagione e di cosa parlerà

Il dirigente di Rai Fiction Michele Zatta, ospite al Digithon 2023 con alcuni membri del cast della serie televisiva targata Rai, ha offerto alcune anticipazioni sull’uscita del quarto capitolo di "Mare Fuori", oltre a indiscrezioni sulla trama del nuovo atto. Ecco quando arriverà la quarta stagione (e di cosa parlerà)

Il verdetto è dunque il seguente: Mare Fuori 4 arriverà a febbraio 2024 su RaiPlay.

“A Sanremo ci sarà una sorpresa”, anticipa Zatta...



Le riprese di Mare Fuori 4 sono attualmente in corso, però i fan di questa serie targata Rai non stanno più nella pelle: attendono con impazienza l'arrivo di un quarto atto. In questo clima di attesa spasmodica, è chiaro che le anticipazioni attecchiscano bene, mettendo subito radici nelle menti e nei cuori di chi tanto ama questo show.

Il dirigente di Rai Fiction Michele Zatta ha approfittato del DigithON 2023, l'evento in corso in questi giorni a Bisceglie, per offrire qualche succulento assaggio. Oltre a lui, erano presenti all’evento alcuni componenti del cast della serie TV, tra cui Francesco Panarella (interprete di Cucciolo), Carmine Recano (l’attore che recita nel ruolo del comandante Massimo) e Vincenzo Ferrera (l’educatore Beppe).



Quando esce Mare Fuori 4

Prima di qualsiasi indiscrezione, è importante sapere quando arriverà la quarta stagione. Zatta ha confermato che sarà febbraio 2024 la finestra temporale in cui approderà Mare Fuori 4.

Come è accaduto per la terza stagione, lo show verrà rilasciato prima sulla piattaforma RaiPlay e solo successivamente andrà in onda su Rai2. Pare che la serie sarà rilasciata in due tranche, ciascuna delle quali si comporrà di sei episodi. Dato che il dirigente Rai ha fatto sapere che ci saranno delle sorprese sul palco dell'Ariston, in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo, significa che la celebre kermesse canora italiana potrebbe essere magari sfruttata come rampa di lancio. Nella scorsa edizione della rassegna sanremese c’era stata la presenza - come ospiti - dei membri del cast della serie TV, ma stavolta più che di partecipazione come guest star potrebbe addirittura esserci la partecipazione in gara di un membro del cast, ossia Matteo Paolillo. Tuttavia per ora queste sono soltanto indiscrezioni, o meglio: supposizioni che corrono in rete, rimbalzando di fan in fan sui social network.

Le anticipazioni riguardanti Mare Fuori 4

Come dicevamo, sono state offerte alcune anticipazioni circa la trama della quarta stagione di Mare Fuori. Ci sarà il ritorno di tre personaggi molto apprezzati dal pubblico, ossia quelli di Ciro (interpretato da Giacomo Giorgio), Pirucchio (interpretato da Nicolò Galasso) e Pino (alias Antonio Orefice).

Di seguito trovate uno spoiler, quindi se non siete arrivati alla fine della stagione numero tre di Mare Fuori non leggete quanto segue. Chiaramente la presenza dei sopraccitati attori e i rispettivi personaggi sarà attraverso alcuni flashback, dato che quanto accaduto a Ciro, Pirucchio e Pino non può certo far sì che i tre risorgano... Ma le vie dell’intrattenimento sono infinite, e chissà che non ci si ritrovi in un "MareFuoriVerse"!

Scherzi a parte, con ogni probabilità si tratterà di flashback. Inoltre il regista di Mare Fuori Ivan Silvestrini si è già servito ampiamente di questa tecnica narrativa per i capitoli precedenti.

Ci sarà “una storia d’amore imprevista e travolgente"

Altre anticipazioni sono quelle che confondono un po' le acque ma che danno comunque importanti informazioni: "Uno tra il Comandante Massimo, Cucciolo e Beppe avrà una storia d’amore imprevista e travolgente”. Queste parole non sono state corredate da nessun tipo di dettaglio, tuttavia risulta eloquente il commento di uno dei diretti interessanti, ossia Carmine Recano, interprete di Massimo Esposito, il quale ha escluso che la travolgente storia passionale possa coinvolgere il suo personaggio. "Sarebbe scontato", ha ammesso Recano.

Il personaggio di Cucciolo sarà al centro della quarta stagione

Ha presenziato all’evento anche Francesco Panarella, interprete di Cucciolo. Proprio questo personaggio sarà il fulcro della quarta stagione di Mare fuori. Pure in questo caso, attenzione perché segue uno spoiler, quindi se non avete ancora visto finire la terza stagione della serie non procedete con la lettura. Nel finale della terza stagione, uno degli episodi è incentrato sull'omosessualità di Cucciolo e sulla sua relazione con Milos. Di certo tutto questo verrà ripreso nel quarto capitolo che arriverà a febbraio 2024.

Bisognerà anche dire addio ad alcuni personaggi importanti

Purtroppo un'altra novità della quarta stagione riguarda l'addio di alcuni personaggi importanti della serie, come il regista Silvestrini ha rivelato in un’intervista a The Hollywood Reporter Roma. Anche in questo caso, un po' come nel caso della “storia d’amore imprevista e travolgente” anticipata in questi giorni, si è detto il peccato ma non il peccatore, come si suol dire. Il regista non ha specificato di quali attori si dovrà fare a meno da un certo punto della quarta stagione in avanti, lasciando aleggiare un po' di sana suspense.

Ivan Silvestrini ha però aggiunto che alcuni di questi personaggi potrebbero avere il proprio finale nel film tratto dalla serie, che attualmente è in fase di scrittura.