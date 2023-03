Stranger Things, Gaten Matarazzo ha paura che la serie TV finisca

La paura dell’ignoto e dell’insicurezza attanagliano l’attore per la fine della serie come qualunque altro ragazzo della sua età Condividi

Anche Stranger Things si sta avviando alla conclusione. Come annunciato dalla produzione, infatti, la quinta sarà l'ultima stagione della serie tv, una delle più apprezzate e di successo degli ultimi anni. Partendo dal presupposto che niente è eterno, tanto meno una serie tv, in tanti hanno sperato che Stranger Things seguisse il filone di altri prodotti simili e fosse più lunga, magari con l'escamotage degli spin-off. Invece, almeno per il momento, non sembrano esserci all'orizzonte possibilità in questo senso. La notizia è stata un duro colpo per i fan ma anche per il cast stesso della serie, come dimostrano le parole di Gaten Matarazzo, che davanti alla possibilità di ritrovarsi senza il ruolo che negli ultimi anni gli ha garantito la fama e un'entrata sicura, ha fatto emergere tutte le insicurezze tipiche dei giovani della sua età.

Le paure di Gaten Matarazzo approfondimento Stranger Things, Millie Bobby Brown è pronta alla fine della serie Senza troppi giri di parole e senza edulcorare troppo il suo pensiero, in una recente intervista l’interprete di Dustin Henderson ha dichiarato: “Penso sia interessante vedere come le persone abbiano reagito alla serie. Ed è stata così importante per tutti noi. Per me la serie è stata essenziale per la crescita che ho vissuto durante la mia adolescenza. Ha definito un decennio della mia vita”. Matarazzo lavora sul set di Stranger Things dal 2016 e sembra aver impersonato in pieno il suo ruolo, tanto che ora le paure per l’avvicinarsi della fine iniziano a farsi sentire: “C’è dell’entusiasmo perché vuoi concludere la storia e vedere come questi personaggi si evolveranno per l’ultima volta, e come concluderanno i loro percorsi. Ma c’è anche una profonda paura. Non solo è stato fantastico, ma inoltre ha rappresentato un lavoro che mi ha dato sicurezza per un po’. Ora devo tornare a essere un freelance”. Parole nelle quali moltissimi giovani della sua generazione non potranno che identificarsi, con la paura dell’instabilità economica e dell’incertezza del futuro che, evidentemente, non risparmia nemmeno gli attori di successo.

Chi è Gaten Matarazzo Gaten Matarazzo è un attore classe 2002, che il prossimo 8 settembre compirà 21 anni. Lavora sul set di Stranger Things dal 2016, quando di anni ne aveva appena 14. Si può dire che il pubblico l'ha visto crescere ed evolversi non solo come attore ma soprattutto come persona, che da ragazzino si trasforma in un uomo. Nonostante la giovane età, Stranger Things non è stata la sua prima esperienza. Nel 2015, per esempio, è apparso in un episodio di The Blacklist e all'età di 9 anni ha interpretato Benjamin nel musical Priscilla, la regina del deserto a Broadway e nel 2014 Gavroche in Les Misérables.