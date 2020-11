Stranger Things 4, Dustin in nuove foto e video dal set

Dustin a capo dell’Hellfire Club? Ecco cosa sappiamo della quarta stagione

Il 6 novembre ricorre lo “Stranger Things Day”, un giorno speciale per i fan dell’amata serie TV Netflix. Una giornata non scelta a caso, essendo quella della sparizione di Will Byers nella prima stagione. Ogni anno viene fornito ai fan un po’ di intrigante materiale e stavolta, con l’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) a complicare i piani delle riprese, avere qualche regalo dalla produzione è ancora più importante. Il grande protagonista di questa nuova infornata di materiale esclusivo è Gaten Matarazzo, che interpreta Dustin Henderson. Sui social è stato svelato il logo dell’Hellfire Club, che dà il titolo al primo episodio della quarta stagione. Dustin sembrerebbe essere destinato a diventarne il capo o comunque un serio candidato a prenderne la guida.

approfondimento Stranger Things 4, altre foto dal set: un nuovo personaggio In un video si vede il giovane attore correre tra i trailer della produzione con sulle spalle una bandiera con il simbolo del club. Altri due filmati invece mostrano un dado poliedrico rotolare su un tabellone di Dungeons & Dragons. Il nuovo Hellfire Club potrebbe dunque avere a che fare con il celebre gioco. Un nome nuovo dato al gruppo dopo la partenza di Will e della sua famiglia, così come di Undici, che si è unita a loro dopo l’addio a Hopper.

Con Hellfire Club i Duffer Brothers intendono anche proporre un easter egg agli appassionati della serie TV, sempre a caccia di piccoli indizi e divertenti riferimenti. Si torna in questo caso alla prima stagione e, precisamente, alla prima puntata in assoluto di “Stranger Things”. Dustin e Will erano pronti a darsi battaglia in bici per una copia di “Uncanny X-Men” numero 134. Un albo nel quale gli X-Men si ritrovano contro l’Hellfire Club, nel corso della celebre saga della Fenice. Una citazione per appassionati del genere o qualcosa di più? Forse un indizio sulla trama?