Stranger Things 4, le prime foto rubate dal set

Steve, Dustin, Robin e Maxine in alcuni scatti rubati sul set di “Stranger Things 4”. Gli attori sono tornati al lavoro il 28 settembre

I fan di “Stranger Things” sono costantemente a caccia di nuove informazioni sulla quarta stagione. Per mesi è stata attesa la data di ritorno sul set, così da riprendere il lavoro interrotto a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Gli attori e la troupe si sono ritrovati lo scorso 28 settembre, iniziando la marcia d’avvicinamento per la consegna dei nuovi otto episodi. Com’era prevedibile, la ripresa dei lavori ha attirato curiosi e paparazzi, il che ha portato alla pubblicazione sul web di svariate fotografie “rubate” sul set, per la gioia di tutti gli appassionati. Gli scatti mostrano al pubblico un bel po’ di protagonisti. Si tratta di Robin, interpretata da Maya Hawke, entrata ufficialmente a far parte del cast nella terza stagione e, già amatissima, ormai promossa a regular. Spazio anche per Dustin, ovvero Gaten Matarazzo, così come il suo inseparabile amico Steve, che ha il volto di Joe Keery. Altro membro della gang in foto è Maxine, interpretata da Sadie Sink.

approfondimento Le serie TV in arrivo dopo lo stop per il coronavirus Nulla è noto purtroppo della trama della quarta stagione di “Stranger Things”. È soltanto possibile avanzare alcune ipotesi in relazione a quanto visto nel corso dell’ultimo episodio caricato su Netflix. I Byers hanno detto addio a Hawkins, così da poter ripartire con una nuova vita dopo le tante disavventure. Al loro fianco c’è però anche Eleven, che ha perduto suo “padre”, Hopper, e ha ritrovato nei Byers una certa sicurezza. Andare via vuol dire però salutare Mike. Un arrivederci tra i due, di certo non un addio.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a ottobre A rappresentare il focus della stagione sarà però probabilmente Hopper. Tutti lo reputano morto e, per un certo periodo, lo hanno pensato gli stessi fan. Si trova invece prigioniero in un campo russo. Condannato ai lavori forzati, col timore d’essere dato in pasto a una creatura del sottosopra. Potremmo vedere dunque gli effetti del Mind Flayer a livello globale, abbandonando non solo Hawkins, ma addirittura gli Stati Uniti. David Harbour ha inoltre spiegato come alcuni elementi nascosti di Hopper verranno a galla. Si scoprirà molto più del suo personaggio. Un segreto in merito al quale sono stati diffusi degli indizi nel corso della terza stagione.