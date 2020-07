Stranger Things, Hopper conferma ufficiosamente la stagione 5

approfondimento

Stranger Things 4, i film che hanno ispirato la serie

La lettera finale rappresenta uno dei momenti più alti delle tre stagioni andate in onda ma Harbour sa bene come ci sia dell’altro da mostrare. In una recente intervista ha spiegato come abbia tenuto per sé, fin dal primo giorno di riprese, un grande segreto. Il passato di Hopper è ancora tutto da svelare, pare: “Nella stagione 4 e nella stagione 5, semmai fossimo in grado di tornare a girare, saranno rivelate molte caratteristiche di Hopper, che rendono la sua storia molto più complessa. È una di quelle cose in grado di far rivalutare una serie per intero. Potrete tornare indietro e vedere gli indizi lasciati nel corso della terza stagione, che daranno i loro frutti nelle prossime due”.

Parole che confermano ufficiosamente l’arrivo di una quinta stagione. Resta da capire però se i Duffer abbiano intenzione di concludere il loro ciclo narrativo proprio al termine del quinquennio.