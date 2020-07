Spree, online il trailer del film con Joe Keery di Stranger Things

Ha un piano per riuscire a far diventare virali i propri contenuti, trasformandosi rapidamente in una celebrità. Ha installato una serie di telecamere nella propria auto, iniziando a trasmettere in diretta streaming le proprie corse. Il tutto è altamente illegale ma è l’ultimo dei problemi che i suoi passeggeri si ritroveranno a fronteggiare. La posta in palio si alza costantemente e la voglia di sangue del pubblico è irrefrenabile. Qualcuno però proverà a fermare tutto questo.

Chi è Joe Keery

Nato il 24 aprile 1992, Joe Keery è un attore e musicista statunitense, noto al grande pubblico principalmente grazie al personaggio di Steve Harrington nella serie TV “Stranger Things”. È il secondo di cinque figli ed è cresciuto circondato da 4 sorelle. Ha iniziato il suo percorso da attore al liceo, trovando il coraggio di esibirsi grazie all’insistenza di sua sorella. Ha poi proseguito gli studi da professionista presso la Theatre School della DePaul University, laureandosi nel 2014.

Il suo esordio è avvenuto nel 2015, sia al cinema che in televisione. Sul grande schermo ha recitato in “Henry Gamble’s Birthday Party”. In TV ha invece preso parte a un episodio di “Sirens”. Sono poi seguiti singoli episodi in “Chicago Fire” ed “Empire”. Tutto nel 2015. Un anno dopo è stato scelto per “Stranger Things”. Un successo lampo che lo ha portato a fare una comparsata in “Molly’s Game”, per poi trovare spazio in “Free Guy – Eroe per gioco”, con Ryan Reynolds, non ancora uscito al cinema.