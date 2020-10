Stranger Things 4, altre foto dal set: un nuovo personaggio

Sul set della quarta stagione è stato avvistato Levon Hawke, il fratello d Maya, che è Robin nella serie tv

Il ritorno sul set del cast di “Stranger Things” per la realizzazione della quarta stagione ha portato alla diffusione di alcuni scatti. Dopo aver rivisto alcuni degli amati protagonisti, ecco apparire un nuovo personaggio. Potrebbe trattarsi di un regular per i nuovi episodi o, magari, di un elemento mostrato soltanto a tratti come nel caso dell’amatissima Erica.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere in autunno Non essendo stata diffusa alcuna anticipazione sulla trama da parte dei Duffer Brothers, per il momento si è costretti a limitarsi a una semplice analisi visiva. Il nuovo personaggio vanta uno stile punk. Ciò che però ha attirato maggiormente l’attenzione dei fan sui social è il nome del giovane attore. Si tratta infatti si Levon Hawke, fratello di Maya Hawke, scelta per interpretare Robin nella terza stagione e riconfermata per la quarta. C’è ora chi ipotizza che i due possano essere fratello e sorella anche sul set.

Stranger Things 4, cosa sappiamo approfondimento Stranger Things 4, le prime foto rubate dal set Poche le informazioni al momento sulla quarta stagione che, lo sappiamo per certo, non sarà quella conclusiva. “Stranger Things” tornerà almeno per una quinta stagione. Prima che a esprimersi fossero i Duffer Brothers, ne aveva parlato in maniera ufficiosa David Harbour, interprete di Hopper. L’attore aveva spiegato come maggior spazio sarà riservato al suo personaggio, scavando a fondo nel suo passato e mostrando elementi della sua personalità sconosciuti. Alcuni indizi sul grande segreto di Hopper pare siano stati disseminati nell’arco della terza stagione. Elementi che acquisiranno un senso proprio soltanto dopo la visione della quarta e, come detto da Harbour, della quinta: “Nella stagione 4 e 5 saremo in grado di svelare la complessa storia di Hopper, che è davvero ricca”.