C'è grande attesa per la quarta e penultima stagione di Stranger Things, che uscirà in due parti: la prima il 27 maggio e la seconda il 1° luglio. Gaten Matarazzo, che nella serie interpreta Dustin Henderson, ha rilasciato un'intervista al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, nella quale ha parlato del successo, inatteso, della serie fantascientifica.

Gaten Matarazzo, le sue parole approfondimento Stranger Things 4: la data di uscita in Italia della serie tv Netflix L'attore ha parlato della prima volta in cui ha avuto la possibilità di rivedersi sullo schermo. “Ci hanno portati sul palco dello Screen Gems in Georgia. C'è questa stanza sul retro... una piccola stanzetta vuota, e hanno portato questa piccola tv e un lettore DVD e qui ci hanno mostrato una bozza del primo episodio di Stranger Things. Gran parte del montaggio non era stato completato, c'erano ancora molte riprese in cui si poteva vedere il green screen. C'era della musica in sottofondo ma il soundtrack non era ancora completo. Era solo una bozza di come sarebbe stato lo spettacolo, ma per fare questo c'era voluto così tanto lavoro. Tutti noi c'eravamo, tutto il cast, la troupe, tutti, eravamo lì quel giorno. Ci siamo semplicemente seduti e l'abbiamo guardato e io ricordo ancora ogni singolo momento di quel giorno di sei anni fa". Poi ha continuato: "Continuavamo a sentirci dire 'Divertiti finché dura, perché probabilmente non ci sarà una seconda stagione'. Tutti dicevano che saremmo durati una sola stagione ma noi eravamo fiduciosi. Ci siamo seduti e abbiamo guardato quella bozza, consapevoli di essere in buone mani".

Stranger Things 4, cosa sappiamo approfondimento Stranger Things 4, ecco quando arriverà e i titoli degli episodi In effetti Stranger Things è durato molto più che una sola stagione. Il quinto capitolo, ormai è ufficiale, sarà l'ultimo. Negli anni lo show ha ottenuto oltre 65 riconoscimenti e 175 candidature a premi tra cui Emmy, Golden Globe e Grammy. La quarta stagione si svolgerà in quattro location: la Russia, la California, il laboratorio e Creel House; questa nuova stagione riprenderà sei mesi dopo la battaglia di Starcourt. Ecco la sinossi ufficiale: “Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra”. Sappiamo già da tempo che ritroveremo lo sceriffo Jim Hopper, interpretato da David Harbour, imprigionato in Russia. Torneranno anche Brett Gelman (Murray Bauman) e Priah Ferguson (Erica Sinclair). Presenti anche i protagonisti: Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max), ai più grandi Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve), Cara Buono (Karen) e ovviamente Winona Ryder (Joyce).