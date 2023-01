1/24 @Hwa&Dam Pictures

The Glory, serie tv drammatica, approdata in streaming lo scorso 30 dicembre, la cui seconda parte arriverà su Netflix a marzo (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è solo uno dei tanti titoli coreani da tenere d'occhio per gli appassionati di k-drama e non. Lo show è un revenge thriller in cui, al tema centrale del riscatto, si aggiunge una riflessione sul bullismo tra gli adolescenti

GUARDA GLI ULTIMI VIDEO di serie tv