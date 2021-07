Kingdom: Ashin of the North, il trailer dell'episodio speciale

Un episodio speciale, o meglio un film: "Kingdom: Ashin of the North" è sia l'uno sia l'altro e arriverà il 23 luglio per raccontarci nel dettaglio la storia Ashin.

La trama dell'episodio speciale

"Quest'estate la sete di sangue dura 92 minuti con Kingdom: Ashin of the North", ecco la presentazione d'effetto con cui Netflix lancia questo appuntamento speciale.

Un episodio della durata quasi di un film, con una “pezzatura” ben lontana da quella delle serie televisive insomma. Ma tanto ci vuole per ripercorrere e spiegare la vita di Ashin.

Lei e il padre provengono da una tribù straniera che si è insediata nel regno di Joseon. Si imbarcheranno in una misteriosa malattia e la donna verrà catapultata in una spirale di pregiudizi e di tradimenti. Nonché di vendetta... Il fil rouge è infatti il rosso sangue, ancora una volta. La sete di sangue dura 92 minuti, come annunciato da Netflix, ma in realtà molto di più: l’adrenalina che entra in circolo guardando questo spin-off rimarrà nel sangue ben oltre quell’ora e mezza…