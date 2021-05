Vincenzo, la serie "italo-coreana": mafia, Milano, Roma e tanti cliché

approfondimento

Minari, il film premiato agli Oscar arriva su Sky Cinema il 5 maggio

Citiamo testualmente la sinossi di Netflix: “Durante un viaggio nel suo paese d'origine, un avvocato di mafia italocoreano ripaga un'organizzazione criminale con la stessa moneta. La giustizia non fa sconti”. Cercando in giro ne sappiamo qualcosa in più: Park Joo-hyung (interpretato da Song Joong-ki) è andato in Italia dopo essere stato adottato e lì ha cambiato il proprio nome in Vincenzo Cassano, divenendo un avvocato e consigliere della mafia. Poi le cose si sono messe male e la mafia gli si è rivoltata contro: così Vincenzo è dovuto scappare in Corea, dove ha iniziato a pianificare la propria vendetta. Detta così sembra la trama di un grande crime-movie, ispirato a mille modelli cinematografici e televisivi americani; ma a giudicare da ciò che si legge in giro e dai primi video disponibili su Youtube Vincenzo – che nel Paese d'origine è stata trasmessa dall'emittente tvN e ha ottenuto ascolti pazzeschi grazie anche al “traino” del brand Italia che in Estremo Oriente è garanzia di successo – possiede anche una grande quantità di dettagli surreali e comicità anche involontaria, giocata sui classici stereotipi per cui l'Italia è conosciuta all'estero. Tra i più improbabili anche la presenza di un piccione, animale domestico di Vincenzo e da lui ribattezzato “Inzaghi” come il più noto ex calciatore Pippo, stella del Milan (e idolo personale di Vincenzo, che ha anche lui un cognome “calcistico”, Cassano).