The Silent Sea, pubblicato il trailer ufficiale della serie Netflix

La nuova produzione firmata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriverà il 24 dicembre

Un mistero che avvolge una stazione spaziale abbandonata dalla quale un gruppo di esploratori deve riuscire a far ritorno dopo aver recuperato alcuni campioni. The Silent Sea è il titolo della nuova serie targata Netflix che farà a breve il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).