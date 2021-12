Snowpiercer 3, il trailer della nuova stagione

Le immagini in anteprima della clip mostrano un assaggio della trama ricca di azione delle nuove puntate in cui spicca la nuova arrivata Archie Panjabi nei panni della misteriosa Asha

La speranza della sopravvivenza si affaccia nella trama delle nuove puntate di “Snowpiercer”, la cui terza stagione debutterà col nuovo anno su Netflix. La corsa sul treno intorno al mondo diventa sempre più carica di tensione nella terza stagione di cui è disponibile un trailer a poco più di un mese dalla prima messa in onda, fissata in Italia per il prossimo 25 gennaio , negli States con un giorno di anticipo. Lo show sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Il trailer ad alta tensione

Appuntamento a fine gennaio per gli spettatori di “Snowpiercer” con dieci nuovi episodi che compongono la stagione tre, in arrivo su Netflix, dove lo show è in onda dal 2020. Il trailer condiviso online dal canale statunitense TNT svela un minuto di immagini in anteprima delle nuove puntate che sembrano del tutto all'altezza delle precedenti.

La lotta alla sopravvivenza dei passeggeri del treno che dà il titolo allo show si fa sempre più difficile specie per l'arrivo di nuovi personaggi. Asha, interpretata dall'attrice britannica Archie Panjabi, ha creduto a lungo di essere rimasta l'ultima persona in vita sulla Terra, dopo la glaciazione dell'anno 2026 da cui muove l'intera vicenda. La donna ha messo in campo ogni strategia di sopravvivenza per giungere fino a quel punto e, una volta scoperta da qualcuno del treno, diffida di tutti e vede in ognuno una potenziale minaccia alla sua esistenza. L'arrivo di nuovi personaggi rischia di compromettere definitivamente il già fragile equilibrio dei passeggeri sul treno, divisi tra la fedeltà a Layton, che già nella prima stagione era emerso come leader del convoglio, e le seduzioni del signor Wilford che è su un treno rivale, con una nuova tecnologia.