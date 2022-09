Su Prime Video è disponibile Prisma (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), nuova serie che racconta il mondo degli adolescenti alla scoperta di loro stessi. Il protagonista è Mattia Carrano, attore che interpreta ben due ruoli, quello dei gemelli Andrea e Marco. Anche se non si direbbe, per Carrano questa è la prima esperienza nel campo della recitazione. Scopriamo qualcosa in più su di lui in questa gallery