Wednesday, Jenna Ortega e Tim Burton parlano della nuova serie Netflix

Jenna Ortega nel video pubblicato dal canale YouTube di Netflix Italia:“Onestamente ero molto nervosa all’idea di recitare in questo ruolo perché volevo rendergli giustizia” Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Tim Burton e Jenna Ortega, regista e protagonista di Mercoledì, hanno raccontato la realizzazione della serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), in arrivo prossimamente.

tim burton: "Mercoledì è la classica outsider" approfondimento Wednesday, il backstage della serie di Tim Burton Il regista ha parlato di Mercoledì, tra i personaggi più iconici del piccolo e grande schermo: “Mercoledì è la classica outsider, ovviamente. Beh, lei vede le cose in bianco e nero, soprattutto nero. In precedenza, era stata resa in maniera molto cartoonesca. E, in questa serie, l’abbiamo collocata in una realtà che amo.

approfondimento Serie TV, tutti i video Tim Burton ha poi aggiunto: “È come un’attrice del cinema muto, nel senso che è in grado di esprimersi senza l’uso delle parole, e poterne vedere la vita interiore e le sottigliezze è stato molto interessante. È anche per questo che siamo fortunati ad avere Jenna: non riesco a immaginare nessun’altra Mercoledì”.

Jenna ortega: “ero molto nervosa all’idea di recitare in questo ruolo” approfondimento Wednesday, la foto della famiglia Addams e il teaser della serie Jenna Ortega ha parlato del suo ruolo: “Per me era molto importante riuscire a creare qualcosa di diverso, anche se Mercoledì è stata pensata in modo impeccabile. È un po’ più strana. C’è anche sicurezza, ma è più nascosta”.

approfondimento Wednesday, una nuova foto della serie diretta da Tim Burton L’attrice ha poi raccontato la preparazione affronta per il set, come ad esempio lezioni di scherma e violoncello due volte alla settimana: “Onestamente ero molto nervosa all’idea di recitare in questo ruolo perché volevo rendergli giustizia”.

approfondimento Wednesday, Danny Elfman parla di Jenna Ortega nella serie di Burton Catherine Zeta Jones, chiamata a interpretare Morticia Addams, ha parlato della protagonista: “Ha un umorismo tagliente proprio come Jenna, che quindi ha deciso di metterlo nel personaggio”.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie