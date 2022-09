Cars on the Road, pubblicata una clip della serie tv. VIDEO

La serie, composta da nove episodi, arriverà su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) l’8 settembre

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Cars on the Road è la nuova produzione in arrivo su Disney+. In attesa dell’uscita, l’account Instagram della piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso una clip ufficiale tratta dalla serie.