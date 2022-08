Cars on the road, il poster della nuova serie Disney +

La serie, formata da nove episodi, arriverà su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now protagonisti Stick) l’8 settembre

Cars On The Road è il titolo della nuova produzione targata Disney che nelle scorse ore ne ha pubblicato la locandina sul profilo Instagram. La serie vedrà Saetta McQueen e Carl Attrezzi protagonisti di nuove avventure.

Cresce l’attesa per la serie animata ispirata al franchise di successo Cars. Poco fa Disney ha mostrato la locandina della serie con protagonista Saetta McQueen. Nel giro di breve tempo il poster ha ottenuto numerosi commenti e più di 180.000 like .

Cars On The Road, il trailer

Nelle scorse ore il canale YouTube di Disney IT ha distribuito il trailer ufficiale della serie mostrandone le prime immagini esclusive. Cars On The Road sarà composta da nove episodi.