Disney+ sta lavorando ad un adattamento di Eragon

Nuovo annuncio da parte di Disney+: la piattaforma a pagamento visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick ha rilanciato l’uscita della saga fantasy di Christopher Paolini, Il Ciclo dell’Eredità, che vedrà la luce con Eragon. Disney Plus, infatti, sta lavorando alla realizzazione di una nuova serie tv, che non sarà di immediata pubblicazione perché ancora in lavorazione. A darne notizia è stato il sito Variety, secondo il quale la piattaforma ha coinvolto nel progetto anche lo stesso Christopher Paolini, arruolato come co-sceneggiatore. Sicuramente un traguardo importante per lo scrittore, che non ha potuto contenere l’entusiasmo e ha espresso la sua felicità per questa nuova opportunità con un tweet sui social.