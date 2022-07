Boris 4, svelata la data d'uscita su Disney+

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Esultano i fan di Boris: Disney Plus ha rilasciato la data di uscita della nuova quarta stagione della serie tv cult, che vedrà la luce sulla piattaforma digitale il prossimo mercoledì 26 ottobre (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Una data da segnare in rosso sul calendario per riprendere il filo del racconto di uno dei progetti seriali meglio riusciti in Italia negli ultimi anni. Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, sceneggiatori del prodotto, hanno dato vita a un nuovo filone di storie che raccontano il mondo dello spettacolo, in particolare della tv e del cinema, dal dietro le quinte. Le ambientazioni sono le stesse dei tre precedenti capitoli e non tradiscono l’anima del racconto originale, anche se ci saranno importanti novità nella trama.