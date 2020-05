Boris, ieri e oggi: come sono cambiati i protagonisti

4/15 ©Getty

Andrea Sartoretti (Sceneggiatore 3): abile in ruoli drammatici come comici. È noto al pubblico soprattutto per “Romanzo criminale – La serie”. Ha recitato inoltre in film come “ACAB – All Cops Are Bastards”, di Stefano Sollima, e “Figli”.

