Chi è Amparo Piñero Guirao, l’interprete di Lola in Summertime 3. FOTO

Amparo Piñero Guirao è una delle attrici nel cast di Summertime, serie diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi e disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). In Summertime l'attrice interpreta la motociclista spagnola Lola. Ma Amparo Piñero Guirao è anche la protagonista di Dos vidas – Un altro domani, soap opera in onda in televisione dal 30 maggio. Conosciamo meglio Amparo Piñero Guirao in questa gallery