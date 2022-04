Terence Hill: come è cambiato negli anni. FOTO

Per Terence Hill si chiude il capitolo Don Matteo, almeno per il momento. L'addio avviene nel quinto episodio della tredicesima stagione, dopo ventidue anni nei panni del personaggio tanto amato dal pubblico. Il celebre attore lascia così la serie che ha reso iconico, a livello televisivo, il prete in bicicletta per le vie di Spoleto, risolvendo casi meglio di un vero poliziotto. A sostituirlo arriva Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Ma come è cambiato Terence Hill negli anni? Scopriamolo in questa gallery