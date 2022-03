Altrimenti ci arrabbiamo, cosa sapere sul reboot 2022 del film

Altrimenti ci arrabbiamo, cosa sappiamo sul reboot

approfondimento

Altrimenti ci arrabbiamo, il trailer del film con Edoardo Pesce

La pellicola Altrimenti ci arrabbiamo è una produzione Compagnia Leone e Cinematografica insieme a Lucky Red in collaborazione con Netflix e RTI. Diretto dagli YouNuts, il duo di registi romani Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, il film ha come protagonisti Edoardo Pesce e Alessandro Roja, che rendono rispettivamente omaggio a Bud Spencer e Terence Hill. Al loro fianco, troviamo anche Alessandra Mastronardi e Christian De Sica. Altrimenti ci arrabbiamo è un esperimento riuscito di omaggio al cult del 1974, in bilico tra la volontà di richiamare lo spirito comico dei buddy movie all’italiana e la consapevolezza di non poter imitare qualcosa che è già perfetto di suo. Edoardo Pesce e Alessandro Roja sono una coppia affiatata, che senza sforzo fa rivivere sensazioni simili all’intramontabile classico. La pellicola si delinea come una vera e propria operazione “nostalgia”, nella quale vengono rievocate a fumetti le scene più memorabili della famosa pellicola. Non mancano poi citazioni e omaggi ad altre grandi pellicole, come l’urlo “Good Morning Vietnam” ripreso dal film del 1987 con Robin Williams alla frase “telefono casa” da E.T. – L’extra-terrestre, passando per il riferimento a Over the Top con Sylvester Stallone.